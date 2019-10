Paura per Claudio Marchisio: minacciato con pistole e rapinato

Terrore per Claudio Marchisio: l’ex centrocampista della Juventus è stato minacciato con le pistole e derubato martedì sera mentre era in compagnia della moglie.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport i due stavano uscendo dalla loro abitazione al villaggio “I Cavalieri” (in cui l’ex giocatore ha anche un sushi restaurant), zona residenziale di Vinovo dove la famiglia risiede da anni, quando sono stati sorpresi e bloccati da quattro banditi armati e incappucciati.

Minacciato dalle pistole, Marchisio è stato costretto a tornare in casa e a consegnare ai malviventi gioielli e orologi che erano custoditi nella cassaforte. Al momento non si conosce ancora l’ammontare del bottino, comunque ingente. Tgcom24 sottolinea che i rapinatori erano in possesso anche di cacciavite.

Ai carabinieri, che stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona, l’ex stella bianconera ha raccontato tutti i dettagli.

A inizio ottobre il ‘Principino’ ha dato l’addio al calcio giocato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta all’Allianz Stadium: “Il mio è stato il sogno di un bambino e poi di un ragazzo che aveva talento: ma per realizzarlo sono serviti anche testa, dedizione e fortuna. E io nella vita ne ho avuta tanta. I compagni e gli allenatori con i quali ho lavorato mi hanno regalato emozioni e momenti indimenticabili in campo e fuori. E’ stato un sogno realizzato, quello di arrivare a giocare nella mia squadra del cuore, la Juventus“.

In carriera l’ex bianconero ha vinto sette scudetti, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane con la Juventus e un campionato russo con lo Zenit San Pietroburgo. Per 55 volte ha indossato la casacca della nazionale maggiore italiana, con cui ha anche realizzato cinque reti: Serbia, Haiti, Lussemburgo, Inghilterra e Romania le sue vittime.

SPORTAL.IT | 30-10-2019 09:07