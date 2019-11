Paura per Contador: ricoverato in Colombia

Grave intossicazione alimentare per Alberto Contador, che negli scorsi giorni era partito per la Colombia per partecipare insieme ad Ivan Basso al Giro de Riga. Il campione madrileno ha accusato un malore durante il volo per il Paese sudamericano, e all'atterraggio in aeroporto è stato immediamente ricoverato in ospedale in preda a una febbre molto alta e a sintomi gastrointestinali.

Contador ha tenuto a rassicurare i tifosi sulle sue condizioni: "Mi dispiace non poter partecipare al Giro de Rigo, per il quale mi ero allenato con molto entusiasmo. Nel viaggio avevo molta voglia, ma mentre venivo ho iniziato a sentirmi male, con febbre altissima. Devo aver mangiato qualcosa di contaminato… Ora i medici stanno cercando di stabilizzare le mie condizioni". Contador ha promesso che tornerà il prossimo anno per correre il Giro de Rigo: "Di sicuro l'anno prossimo non me la perderò".

SPORTAL.IT | 02-11-2019 10:21