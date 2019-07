Paura per Dele Alli: svenuto in spiaggia

Grande paura per il centrocampista del Tottenham Dele Alli. Il giocatore inglese, in vacanza in Grecia in attesa del ritiro precampionato, ha accusato un malore in spiagga sull'isola di Mykonos, forse per il troppo sole, e si è accasciato sul lettino spaventando tutti.

Il giovane esanime è stato subito notato dalla fidanzata che ha provato a svegliarlo senza successo: il calciatore è stato soccorso e portato via a braccia da due uomini. Si tratterebbe solo di un calo di pressione, fanno sapere i tabloid inglesi.

SPORTAL.IT | 05-07-2019 10:15