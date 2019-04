Paura per Kondogbia, l'Inter si stringe al centrocampista

Brutta avventura per Geoffrey Kondogbia.

L’ex centrocampista dell’Inter, ora punto di forza del Valencia, oltre che della Nazionale della Repubblica Centrafricana, si trova infatti ricoverato in ospedale a causa di un coagulo di sangue nell’ematoma intramuscolare per aspirare il quale il giocatore era stato operato alla coscia sinistra nei giorni scorsi.

Il problema risale all’infortunio, una banale, ma dolorosissima contusione, rimediato dopo l’ultima partita disputata in Liga contro il Rayo Vallecano. Sembrava tutto risolto dopo la prima operazione, poi ecco il coagulo e la nuova, grande paura, attraverso la corsa in ospedale due notti fa. Paura scongiurata anche grazie al tempestivo intervento dei medici che hanno evitato conseguenze peggiori.

Il programma prevede che Kondogbia venga dimesso nei prossimi giorni, per poi iniziare un programma personalizzato di recupero, ma sono poche le possibilità che l’ex anche del Monaco possa tornare in campo prima della fine della stagione.

Per Kondogbia la seconda annata con il Valencia è stata particolarmente sofferta, dopo l’ottimo rendimento della scorsa stagione, a causa di tanti infortuni che ne hanno ridotto il minutaggio: solo 27 le presenze stagionali tra tutte le competizioni, con un solo gol realizzato, in Liga contro il Leganes.

Un duro colpo per il tecnico Marcelino, perché il Valencia è ancora in lizza per due obiettivi: il raggiungimento del quarto posto in Liga, per tornare a partecipare alla Champions League, competizione che ha visto gli spagnoli eliminati nell’attuale edizione dopo la fase a gironi chiudendo al terzo posto alle spalle di Juventus e Manchester United, e andare il più avanti possibile in Europa League, dove il Valencia è a un passo dalle semifinali dopo il 3-1 in casa del Villarreal nell’andata dei quarti.

Attraverso il proprio profilo twitter, l’Inter ha mandato un messaggio a Kondogbia: “Forza Kondo! Ti aspettiamo presto in campo” il contenuto del post.

SPORTAL.IT | 18-04-2019 20:04