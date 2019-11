Paura per Letizia Paternoster, coinvolta in un incidente

Brutta disavventura e tanta paura per Letizia Paternoster. La giovane ciclista italiana, campionessa ormai di respiro internazionale per quanto riguarda la pista, ma in crescita anche come stradista, è stata infatti vittima di un incidente stradale nella mattinata di venerdì sulle strade di casa. Nativa di Cles, Letizia è stata travolta da un'auto verso le 9 ad Arco. Al contrario di quanto trapelato dopo le prime ricostruzioni, l'atleta non si stava allenando, bensì stava pedalando con la propria city bike.

Trasportata in ambulanza all'ospedale di Arco, alla ragazza è stata diagnosticata una microfrattura a un polso e qualche danno al viso, prima di venire dimessa con una prognosi di 30 giorni. Paternoster stava pedalando in una rotatoria, nella quale si è immessa la vettura, il cui conducente non si sarebbe accorto della presenza della bicicletta per cause in corso di accertamento.

L’incidente turba comunque la preparazione di Letizia Paternoster in vista della nuova stagione, visto che la campionessa classe ’99 era appena tornata ad allenarsi sulle strade di casa in vista delle prove di Coppa del Mondo su pista del prossimo mese.

Obiettivo della stagione ripetersi sui livelli della precedente, durante la quale l'atleta italo-australiana, passata dall'Astana alla Trek-Segafredo, ha confermato le proprie potenzialità già espresse agli esordi nella categoria juniores.

Ai campionati europei su pista 2018 Letizia ha infatti conquistato la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre e quella di bronzo nella prova dell'omnium, salendo invece sul gradino più alto del podio nella prova in linea su strada Under 23 dei campionati europei svoltisi ad agosto in Olanda, ad Alkmaar.

L’accaduto riapre comunque il dibattito sulla sicurezza in strada per i ciclisti, pochi giorni dopo quanto accaduto ad Alessandro De Marchi, il cui duro sfogo su Facebook dopo essere stato sfiorato e sbilanciato da un auto mentre si stava allenando ha raccolto molti consensi.

SPORTAL.IT | 22-11-2019 15:34