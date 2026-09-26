Paura per Osvaldo, l’ex Juve e Roma è grave in terapia intensiva dopo un intervento al polmone

L'ex bomber 40enne ha subìto un versamento pleurico ed è stato operato: ha sempre avuto problemi con l'alcol e soffriva di depressione

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

In Italia lo abbiamo visto con le maglie di Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Roma e Juventus ma anche con quella azzurra della Nazionale nella foga di naturalizzare chiunque ma oggi Pablo Daniel Osvaldo sta giocando la partita più importante, quella per la vita. L’ex bomber 40enne, come informano Tycsports, Olè e Clarin ha subito un versamento pleurico ed è ricoverato in terapia intensiva: è stato sottoposto a un intervento chirurgico in un ospedale di Llavallol, dove era stato ricoverato giovedì sera dopo diversi giorni di malessere. La sua prognosi è riservata.

Osvaldo è stato operato a un polmone

Il giocatore che ha vestito, tra le altre,anche la maglia del Boca Juniors, è stato trovato nella sua casa di Banfield dalla sorella, che si è occupata di richiedere assistenza medica e lo ha accompagnato affinché potesse ricevere le cure necessarie. L’ospedale non ha rilasciato un referto medico, ma i dettagli sulle sue condizioni sono stati riportati da diversi media. Secondo quanto riportato da Ángel De Brito su LAM – il primo a diffondere la notizia – Osvaldo si è sottoposto a una “resezione del tessuto polmonare” con l’asportazione di “due centimetri da ciascun polmone” ed è in condizioni critiche.

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Musica, alcol e depressione

Osvaldo, nato a Lanús, ha trascorso gran parte della sua carriera calcistica in Europa, giocando per club come Roma, Juventus, Inter, Southampton ed Espanyol, e rappresentando anche la nazionale italiana. In Argentina, tra gli altri club, ha militato nelle giovanili dell’Huracán, ha giocato per il Banfield e ha avuto due esperienze al Boca Juniors prima di ritirarsi dal calcio professionistico per dedicarsi alla sua altra passione: la musica. Negli ultimi anni, aveva parlato pubblicamente dei momenti difficili della sua vita personale e della sua lotta contro la dipendenza dall’alcol e dalle droghe. Nel marzo del 2024, ha pubblicato un video in cui rivelava di soffrire di depressione e di essere in cura psichiatrica.

La relazione con la figlia di Maradona

Quest’anno è tornato a occuparsi di calcio, seppur da una prospettiva diversa. Stava partecipando a una serie di interviste con Olé ed era previsto che fosse tra i relatori dell’Olé Summit 2026 , in programma il 29 e 30 settembre all’Usina del Arte, in particolare per partecipare a una discussione sulla vita dopo il ritiro dal calcio professionistico, avvenuto nel luglio 2020, mentre giocava per il Banfield. Nonostante la sua assenza dai riflettori, era recentemente riapparso sotto i riflettori. In primo luogo, per via della sua relazione con Gianinna Maradona, la secondogenita di Diego.