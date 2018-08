Paura per Ronaldo, ricoverato d'urgenza in ospedale

Paura per l'ex attaccante dell'Inter Ronaldo: il Fenomeno è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Ibiza. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, l'ex bomber nerazzurro venerdì scorso si è recato al pronto soccorso dell'ospedale di Can Misses dove gli è stata diagnosticata una forte polmonite.

Ronaldo, in un primo momento rimasto nella struttura pubblica, ha poi chiesto le dimissioni per spostarsi nel centro ospedaliero privato di Ibiza (l'UCI de la Policlinica Nuestra Señora del Rosario). Lo riporta il 'Diario di Ibiza'.

Fonti del centro assicurano che il campione del mondo 2002, in vacanza da pochi giorni sull'isola, sia in via di guarigione e sia quindi fuori pericolo.

L'ultima apparizione in pubblico del Fenomeno risale a pochi giorni fa, quando sorridente ha preso parte alla Bobo Summer Cup con Christian Vieri e altri campione degli anni '90 e 2000.

Così Ronaldo aveva commentato l'arrivo di Cristiano Ronaldo in A: "L'arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia è un'ottima cosa, perché il calcio italiano nell'ultimo periodo non ha vissuto un buon momento e questo acquisto potrebbe rilanciarlo. C'è bisogno di riprendersi da una situazione difficile, io spero che torni nuovamente lo spettacolo".

Sulla questione Modric: "Il mercato è strano, vediamo cosa succederà. Spero che quest'anno l'Inter possa raggiungere i propri obiettivi prefissati, anche perché sono rimasto un suo grande tifoso. Riguardo Modric, invece, non so se ci sia effettivamente una trattativa in corso tra le due squadre, in Italia il mercato chiuderà tra un paio di settimane e vedremo cosa succederà. Tutte le grandi squadre si stanno rinforzando, l'Inter non è da meno".

SPORTAL.IT | 12-08-2018 16:05