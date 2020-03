Paura per Viñales: incidente e ricovero in ospedale

Paura per il centauro della Yamaha Maverick Viñales, che è caduto mentre si allenava con le MX ed è stato ricoverato in ospedale per controlli.

Il compagno di squadra di Valentino Rossi ha passato la notte in clinica, fanno sapere dalla Yamaha, ma per lui sono escluse fratture: "Maveric Vinales ha subito un infortunio durante una sessione d'allenamento in MX oggi. Ha fatto check-up medico e sta bene, non ha fratture. Rimarrà in ospedale in via precauzionale per questa notte".

La MotoGp è attualmente ferma dopo il rinvio delle prime quattro gare della stagione a causa dell'emergenza Coronavirus.

SPORTAL.IT | 13-03-2020 08:06