Pausa Nazionali, chi sono i convocati della Serie BKT. Dove giocano e quanto valgono

La Serie BKT si ferma, ma i suoi talenti non vanno in vacanza: ben 49 giocatori del campionato cadetto rispondono alla chiamata delle rispettive Nazionali. Un dato che premia la qualità di un torneo sempre più fucina di prospetti interessanti

Non solo Serie A: la sosta per le nazionali coinvolge anche la Serie BKT. Da nord a sud, sono tantissimi i giocatori che hanno risposto alla chiamata delle rispettive selezioni, portando con sé l’ambizione e il talento che ogni settimana sfoggiano sui campi della penisola. Un tributo al lavoro dei club e alla qualità del campionato che non ha nulla da invidiare a palcoscenici più ambiti e blasonati. Ecco, quindi, i nomi dei protagonisti che scenderanno in campo con la maglia della propria nazionale in giro per il mondo, dalle compagini maggiori fino all’U17.

Convocazioni azzurre

Piccolo dato numerico: i giocatori di Serie BKT convocati sono in tutto 49. Anzi, sono 48 considerando anche l’infortunio di Comotto. Il giocatore dello Spezia, infatti, è uscito dal campo nell’ultima sfida di campionato contro il Catanzaro a causa di un leggero fastidio fisico. Da qui la decisione di rinunciare alla chiamata azzurra, con l’obiettivo di restare a Follo (il centro sportivo del club, ndr) e recuperare la piena condizione atletica in vista della prossima sfida al Castellani contro l’Empoli. Di questi 48 convocati, la metà sono italiani: dieci Under 21 e dodici Under 20. Ma c’è anche un Under 19, l’ala sinistra Alessio Cacciamani – classe 2007 – già aggregato in prima squadra. Insomma, è una Serie BKT dal retrogusto azzurro che con la sua fucina di talenti contribuisce annualmente a riempire i vivai nazionali.

Venezia leader con 5 convocati

Il Venezia è il club con più convocati in tutta la serie cadetta. Dalla laguna sono partiti Bjarkason (Islanda), Yeboah (Ecuador), Condé (Guinea), Haps (Suriname) e Sagrado (Belgio Under 21). Mister Stroppa ha quindi subito un notevole ridimensionamento del proprio organico a testimonianza del fatto che la società veneziana è, sulla carta, tra le squadre più forti del campionato.

Tra i sopracitati, i giocatori con il valore di mercato più alto sono il terzino destro Richie Sagrado (2 milioni di euro) e il trequartista ecuadoriano John Yeboah (2,80 milioni di euro). Questi ha anche la cittadinanza tedesca essendo nato ad Amburgo, e nell’ultima sfida di campionato contro lo Juve Stabia è stato espulso dal VAR per un fallo ritenuto pericoloso. Domani, invece, il suo Ecuador scenderà in campo allo stadio Defensores del Chaco di Asunción contro il Paraguay.

Squadre con 4 convocati: Frosinone e Cesena

Dal Veneto al Lazio, il Frosinone se ne è visti chiamare 4. Tra questi Antonio Raimondo, punta in prestito dal Bologna, che ha raggiunto Silvio Baldini al ritiro di Tirrenia. Il giocatore ha una valutazione di mercato che si aggira sui 3,80 milioni di euro, ed è già da diverso tempo che sta solcando i campi di Serie BKT tra Ternana, Venezia e Salernitana. Quella a Terni, annata 2023-24, fu la sua stagione migliore con 38 partite complessive, 9 reti e 1 assist fornito ai compagni. Da lì rendimenti altalenanti, se non del tutto assenti. Chissà che la maglia azzurrina non possa riaccendere il senso del gol di uno dei più interessanti prospetti italiani.

A Cesena invece si strizza l’occhio oltreoceano. L’estremo difensore Klinsmann ha infatti ricevuto la convocazione in nazionale maggiore, così come i compagni di squadra Berti (Under 21) e Magni(Under 20). Un vero orgoglio per la società romagnola, che investe sui giovani e valuta Berti 3,20 milioni di euro. Il trequartista accarezza il pallone e in campo gioca con la fantasia, intendendosi alla grande con il compagno di reparto Cristian Shpendi (5,50 milioni di euro) chiamato per la prima volta dalla nazionale albanese di Sylvinho per le gare contro Gibilterra e Lettonia in programma giovedì 4 e martedì 9 settembre.

Squadre con 3 convocati: Catanzaro, Spezia e Palermo

Sono tante le squadre di Serie BKT a poter vantare un minimo di tre convocati tra le proprie fila. Di chi stiamo parlando? Catanzaro, Spezia e Palermo. Dalla “città tra i due mari” sono stati arruolati i tre azzurrini Favasulli (Under 21), Liberali e Rispoli (Under 20). I tre valgono rispettivamente 1,40 milioni di euro, 4 milioni di euro e 600 mila euro. Si sono tutti formati in squadre blasonate – Fiorentina, Milan e Como – e quest’anno con Aquilani puntano al grande salto che l’anno scorso sfumò ai play off contro lo Spezia.

Della provincia ligure abbiamo parlato prima in relazione all’infortunio di Comotto, ma in queste ore D’Angelo si è dovuto privare di Mascardi (Under 21), Candelari e Fellipe Jack. Quest’ultimo vale 1,40 milioni di euro, è italo brasiliano e può giocare sia come difensore centrale sia variare su tutta la fascia sinistra. Girato in prestito dal Como fino a giugno 2026, i comaschi a loro volta lo hanno acquistato dalle giovanili del Palmeiras al quale dovranno versare il 30% su una futura rivendita. Al gate di Punta Raisi invece si sono imbarcati Salim Diakité – valore pari a 2,20 milioni di euro – e i finlandesi Pohjanpalo e Joronen – rispettivamente 4,50 milioni di euro e 500 mila euro.

Squadre con 2 convocati

Scorrendo le liste dei convocati, poi, l’occhio cade inevitabilmente sulla Sampdoria e i suoi due pupilli Cherubini e Pafundi che hanno raggiunto Baldini & Co. Sono entrambi profili molto interessanti e conosciuti ai più. Cherubini è un 2004 in prestito dalla Roma che lo valuta 2 milioni di euro; duttile tatticamente, può essere impiegato sia come trequartista sia come ala sinistra o seconda punta. Pafundi invece non necessita di presentazioni: 5 milioni di euro per il baby fenomeno friulano che lo scorso anno è andato in Svizzera a sgrezzarsi e “farsi le ossa” nel tragitto purgatoriale elvetico come già fatto prima di lui dai vari Calafiori o Di Marco.

Moruzzi e Guarino non si sono cambiati d’abito, mantenendo la maglia azzurra tanto dell’Empoli quanto dell’Italia Under 21. Brando (Moruzzi, ndr) vale 500 mila euro e lo scorso anno ha conquistato la promozione con il Pescara, mentre Gabriele (Guarino, ndr) è un roccioso difensore centrale e la Serie B la conosce bene avendo fatto gavetta tra Modena e Carrarese. Forse, anche per la sua esperienza collaudata, i toscani per lui chiedono circa 1,5 milioni di euro. Secondo le ultime indiscrezioni, però, Guarino sarebbe stato bloccato da un lieve problema fisico che potrebbe comprometterne le prestazioni con gli azzurrini. A chiudere la fila c’è poi il neopromosso Padova che ne porta due nell’Italia Under 20: Di Maggio (500 mila euro) e Harder (900 mila euro).

Squadre con un convocato

A raggiungere gli ultimi due colleghi sopracitati è anche Daniel Caprini, che ha già impressionato la piazza mantovana e il suo tecnico Davide Possanzini. Il ragazzo ha la triplice cittadinanza italiana, francese e guineana e la Fiorentina se lo tiene bene stretto valutandolo 2 milioni di euro. Tanti, per un ragazzo di appena 19 anni che ancora non ha dimostrato nulla.

Ala di ruolo e destro di piede, è impiegabile come seconda punta e dalla sua ha anche un fisico possente sui 180 centimetri. Nelle giovanili della Viola ha fatto benissimo e quest’anno avrà i riflettori puntati perennemente addosso. In Under 21 lussemburghese, invece, è finito Eliot Thelen di cui però al momento non si hanno informazioni concrete. Di lui si sa solo che è cresciuto nelle giovanili del Metz e che quest’anno si è ritrovato tra le fila dei Delfini. Chissà che la convocazione di mister Mario Mutsch non gli porti fortuna.