Pavan: "5 maggio, mi aspettavo la risposta a Ronaldo”

Non sono mancati gli strascichi polemici al Festival dello Sport, la manifestazione tenuta lo scorso week end a Trento dalla Gazzetta dello Sport e che ha coinvolto decine e decine di grandi personaggi del calcio e di altre discipline. In particolare, è ancora la rivalità tra Juventus e Inter a tenere banco: alcune dichiarazioni di Ronaldo il Fenomeno riguardo allo scudetto perso dai nerazzurri il famoso 5 maggio del 2002 non sono state gradite dal mondo bianconero, generando la reazione di opinionisti e tifosi.

LE PAROLE DI RONALDO. “È stata la peggiore delusione della mia carriera”, ha dichiarato Ronnie, che poi ha aggiunto: “Era giusto perdere la partita. Sapevo del nostro impegno, dell’attesa dei tifosi nel voler vincere lo scudetto dopo tanti anni in cui vinceva la Juve, nella maniera in cui vinceva”.

Ecco, proprio queste ultime parole non sono piaciute al mondo Juve, come chiarito dal giornalista Massimo Pavan sia in un editoriale comparso sul portale bianconero Tuttojuve, sia a Radio Bianconera.

“La Juve vinceva, ovviamente perché era più forte, la seconda parte della frase è equivoca e lascia spazio alle solite frasi e concezioni che fanno irritare”, ha replicato il giornalista, che poi ha bacchettato chi non ha risposto alle parole di Ronaldo.

IN ATTESA DI REPLICA. “Al festival dello Sport – ha dichiarato Pavan in radio – non mi sono piaciute le parole di Ronaldo e nemmeno che nessuno che ha giocato quel 5 maggio dallo stesso palco non gli abbia risposto, avremmo apprezzato”.

Pavan non fa nomi, ma è chiaro il riferimento ad Antonio Conte, anch’egli ospite a Trento del Festival dello Sport: quel famoso giorno del 2002 l’attuale allenatore dell’Inter era in campo a Udine a festeggiare lo scudetto con la maglia della Juventus.

SPORTEVAI | 15-10-2019 09:50