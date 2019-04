Pavan a Musacchio: Ironizzi sui rigori ma vinci prima e poi parla

Com’era prevedibile continuano le polemiche sull’arbitraggio di Juventus-Milan di sabato. Stavolta a riaccendere il fuoco è stato Musacchio, che pure ha le sue responsabilità nel ko dei rossoneri all’Allianz visto che suo è stato il fallo da rigore su Dybala. Musacchio si è sentito però in dovere di ironizzare sui social dopo aver visto la gara di Champions tra Tottenham e Manchester City, dove l’arbitro ha indicato il dischetto dopo un fallo di mano di Rose simile a quello di Alex Sandro per il quale Fabbri ha invece sorvolato. Attraverso Instagram il difensore rossonero ha postato la foto del fallo di mano di Rose con annesse tre faccine perplesse. Evidente il riferimento all’episodio di Torino.

IL PARAGONE – A Londra l’arbitro Kuipers, dopo essere stato richiamato dal Var per rivedere l’azione, ha deciso di assegnare il calcio di rigore, poi fallito da Aguero, al City. E la sua decisione ha sollevato i dubbi di Musacchio ma l’ironia del giocatore non è piaciuta a Massimo Pavan. Il direttore di Juvetv ha replicato su twitter in maniera acida: “Il rigore per il Milan c’era ma l’ironia di uno che e’ stato il peggiore in campo ed ha fatto piu’ danni della grandine e’ imbarazzante, vinci otto scudetti di seguito e poi inizia a parlare”.

LE REAZIONI – Inevitabili i commenti sul web, i tifosi juventini sono lapidari: “I rigori poi li devi tirare”, o anche: “Musacchio pensa al tunnel di Kean”. L’ironia corre sul filo dei social: “Infatti è identico.. Poteva darlo e lo sbagliavano come Aguero! È più danno di immagine per noi contro una squadra scarsa… Musacchio farebbe meglio a tacere.. Nel Milan di qualche anno fa al massimo gli facevano portare i palloni all’ allenamento.. Forza Juve” e infine: “Hanno la metà dei punti….. Giustamente con quel rigore non dato ci raggiungevano!!! Hanno fatto 2 punti in 5 partite….. La colpa è dell’arbitro Fabbri!! I bambini quando succede qualcosa accusano gli altri….”.

SPORTEVAI | 10-04-2019 09:06