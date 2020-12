Pavan agita il web: Juve, sai a chi deve rispondere oggi

Sul campo è stata una settimana entusiasmante: prima la vittoria in rimonta nel derby di sabato scorso, con il gol nel finale di Bonucci, poi il trionfo a Barcellona con la doppietta di Ronaldo sotto gli occhi di Messi e il primo posto nel girone di Champions League, ma fuori dal campo sono stati ancora giorni difficili per la Juventus. Mentre Paratici e Nedved continuano ad accumulare sanzioni disciplinari, continua l’indagine della procura sull’esame farsa di Suarez e sul coinvolgimento dei dirigenti bianconeri ma per qualcuno è solo un accanimento immotivato fin quando non ci saranno prove.

Pavan attacca chi insulta la Juve per il caso Perugia

E’ il caso di Massimo Pavan. Il direttore di TuttoJuve sui social lancia un messaggio preciso, alla vigilia della gara con il Genoa, e scrive: “Oggi la Juventus non ha molte scelte e sa benissimo a chi rispondere. Deve vincere avendo perso troppi punti in stagione e non puo’ vedere fuggire ancora le altre. I bianconeri sanno a chi devono rispondere visto che in tanti stanno sparando insulti dopo il caso Perugia”. E su Instagram aggiunge, dopo le parole dell’esaminatore di Suarez Rocca che ha scagionato Paratici: “Rimaniamo perplessi per non dire altro , dopo la talpa, lo scambio di persona”.

Le reazioni dei tifosi sui social

Fioccano le reazioni ma la versione di Pavan non convince: “In Italia è tutto ridicolo ma la Juventus non è possibile sia sempre estranea ,però continuamente ha le mani in pasta” o anche: “Voi eravate quelli che rispettavano sempre le regole, infatti indagati per doping, Calciopoli,etc”, oppure: “Vergognati… Scambio di persone , voi avete sempre un alibi per tutto…” e infine: “Avete già staccato gli assegni…..altro che scambio di persona!!”.

