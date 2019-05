Pavan ammette: spostamento gara? Non c'entra la festa scudetto

Siamo arrivati ormai al rush finale per la lotta per conquistare un posto in Champions League e con un traguardo così importante in ballo è normale che qualsiasi cosa possa scatenare veleni e polemiche. Lo spostamento di Juventus-Atalanta non è proprio andato giù ai tifosi rossoneri che ci hanno visto un tentativo dei bianconeri di aiutare gli orobici, affrontandoli col risultato di Milan-Frosinone già noto. A quanto pare però anche i giornalisti in orbita bianconera non hanno fatto nulla per gettare acqua sul fuoco, anzi.

Quale motivo? – Massimo Pavan, profondo conoscitore dell’ambiente juventino, parlando a Stile Juventus ha ammesso: “L’orario della gara con l’Atalanta non è influenzato dalla festa, non è questo il motivo del cambiamento, diciamo così. Credo comunque che sia uno scudetto che tutti i tifosi juventini debbano festeggiare alla grande, perché potrebbe arrivare un giorno in cui rimpiangeremo questi successi. Questo non vuol dire che ci indeboliremo, anzi, sono certo che la dirigenza costruirà una grande squadra per puntare a vincere in Europa.

Si lamentano anche gli juventini – Paradossalmente anche i sostenitori della Juventus hanno avuto molto da ridire su questa modifica. In tanti avevano già prenotato il volo per non perdersi la festa scudetto e questo slittamento alla sera potrebbe impedire a molti di assistere alla partita e perdersi proprio la consegna della coppa. Sui forum bianconeri impazza la rabbia, con tanti che chiedono più rispetto per i tifosi.

SPORTEVAI | 11-05-2019 09:31