Pavan: "Con Sarri alla Juve sono iniziate due storie d’amore"

I primi giorni di Maurizio Sarri da allenatore della Juventus sono raccontati oggi su Tuttojuve da un editoriale di Massimo Pavan che spiega come l’ambientamento dell’ex tecnico di Napoli e Chelsea stia procedendo sempre più velocemente. In particolare, Pavan si sofferma su due relazioni sempre più intense all’interno del mondo Juve: quella tra Sarri e i suoi nuovi giocatori e quella tra i tifosi e il tecnico.

CR7 E HIGUAIN. Pavan racconta come Sarri si stia innamorando dell’ambiente Juve e dell’idea di poter presto allenare Matthijs De Ligt, il miglior giovane difensore al mondo. Per non parlare, poi, degli attaccanti: accanto a Cristiano Ronaldo c’è ancora – in attesa di una cessione – Gonzalo Higuain, punta per la quale Sarri stravede. In allenamento la coppia di attaccanti sta facendo vedere ottime cose e Pavan racconta come Sarri si diverta nel vederli giocare insieme. “’L’argentino ed il portoghese si allenano insieme – scrive Pavan -, si divertono, danno del tu al pallone e soprattutto fanno divertire anche Maurizio Sarri al punto da esaltarlo: ‘Oh si ora mi piace’, riferita ad una giocata con scambio in velocità spettacolare. Sarri si diverte, mai come adesso naviga nell’oro e può sbizzarrirsi, chissà cosa inventerà quando avrà Dybala. Con Ronaldo per lui è come stare nel paese dei balocchi della tecnica e vuole approfittarne”.

TIFOSI CONQUISTATI. L’altra storia d’amore, decisamente non un colpo di fulmine, è quella che sta nascendo tra Sarri e gli juventini. Il nuovo tecnico è stato accolto con qualche dubbio – se non aperta ostilità – ma lentamente sta conquistando anche i bianconeri più scettici. “Sta lavorando come un pazzo – prosegue Pavan -, sta conquistando gli addetti ai lavori bianconeri ed i tifosi che stanno capendo perché a Napoli lo apprezzavano così tanto”. In fondo l’attitudine al lavoro non può non essere apprezzata in casa Juve. “Per ora si diverte Sarri, i tifosi sperano di cominciare a farlo da fine agosto”, conclude Pavan.

SPORTEVAI | 17-07-2019 12:46