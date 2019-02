Pavan controcorrente: Ecco cosa penso su Icardi alla Juve

“La Juventus a tre giorni dalla gara con l’Atletico Madrid, fondamentale per la sua stagione, non ha bisogno della benché minima distrazione, per questo le voci di un interessamento per Mauro Icardi, con qualcuno che addirittura ipotizza uno scambio con Paulo Dybala, infastidiscono alquanto”. Si apre così l’editoriale del vicedirettore Massimo Pavan su Tuttojuve. Le voci di mercato, in questo momento della stagione, sono deleterie. Anche se riguardano il possibile ingaggio dell’ex capitano dell’Inter.

Il giudizio – “Sono voci che al momento non hanno nessun significato, la Juventus non sta cercando per nulla l’argentino che in bianconero farebbe solo panchina”, continua Pavan sminuendo il valore dello stesso ‘Maurito’. “A chi convengono queste voci a pochi giorni da una gara importante? Non alla Juventus che quindi non si sta per nulla muovendo, ma ad altri, a chi vuole destabilizzare l’ambiente, da qualcuno che non ama i colori zebrati, a forse qualcuno vicino a Icardi che ha tutto l’interesse che l’argentino abbia richieste per tenere alta la valutazione”.

Interesse evaporato – Qualche tempo fa, però, l’argentino era sul serio nel mirino della Juve: “Piaceva alla Juventus prima di arrivare a Cristiano Ronaldo, uno step avanti rispetto all’argentino”, prosegue Pavan. “Icardi poteva essere preso al posto di Higuain, arrivato Ronaldo non ha più senso l’accostamento in bianconero, ora tanto meno con uno scambio con Dybala che la Juventus ritiene assolutamente incedibile. Cristiano e Dybala si sono ormai avvicinati e separarli sarebbe un sacrilegio”. Insomma, per il giornalista vicino ai colori bianconeri “parlare di Icardi ora non è solo fuoriluogo ma forse anche qualcosa che ad oggi non ha un minimo senso”.

SPORTEVAI | 17-02-2019 12:29