Pavan: Dybala deve ispirarsi a lui, Sarri l'ha allenato

Primi giorni di lavoro per la nuova Juventus griffata Maurizio Sarri. La squadra bianconera suda alla Continassa e prepara l’assalto ai prossimi obiettivi. In cima a tutti c’è l’agognata Champions, chiesta a viva voce a Cristiano Ronaldo dai tanti tifosi che ieri ne hanno salutato il ritorno. Tra i calciatore che si godono ancora qualche giorno di vacanza c’è invece Paulo Dybala, reduce dalla Coppa America con l’Argentina. È proprio sulla Joya che Massimo Pavan focalizza le sue attenzioni nel suo consueto punto della situazione su Tuttojuve.

L’editoriale – Il giornalista dedica un editoriale all’attaccante argentino, col quale in passato non è stato certamente tenero e che in parte bacchetta ancora adesso, ad esempio quando scrive che “Allegri nelle stagioni bianconere lo ha aiutato a diventare grande e le responsabilità dell’anno negativo con soli dieci gol sono per la maggior parte di Dybala“, assolvendo quindi l’ex allenatore per non aver sfruttato a dovere le grandi potenzialità del calciatore.

L’ispirazione – Ancor più esplicito è il riferimento di Pavan a un ex attaccante di Sarri a cui Dybala dovrebbe ispirarsi per uscire dal tunnel nel quale da un paio di stagioni sembra essersi infilato: “Mertens con Sarri seppe crescere enormemente. Mertens veniva dall’ultimo anno al Psv con 18 reti, nei primi due anni a Napoli ha segnato 13 e 10 gol per poi iniziare in azzurro la cura Sarri che gli ha permesso di arrivare a 11, 34 e 22 gol. La seconda stagione con 34 reti è stata eccezionale e De Laurentiis avrebbe potuto incassare assegni milionari. L’ultimo anno senza l’effetto Sarri i gol sono stati 19″.

La tattica – Insomma, sembra proprio che con l’avvento dell’ex allenatore di Chelsea e Napoli Dybala possa cambiare ruolo, avvicinandosi maggiormente alla porta. Del resto, spesso nel corso degli anni il suo rendimento è stato altalenante, almeno in fase realizzativa, e Pavan si augura che il prossimo possa essere un anno di riscatto per l’argentino: “Dopo un anno dove supera i dieci, arriva quello in cui supera i venti e questa stagione deve essere ‘la sua stagione’, del rilancio”.

SPORTEVAI | 14-07-2019 10:11