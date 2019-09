Pavan: "Infortuni? Juve, c'è qualcuno che non si allena bene”

Oltre al caldo, per Maurizio Sarri sono stati gli infortuni di Douglas Costa, Danilo e Pjanic a impedire alla Juventus di esprimere il suo gioco sul campo della Fiorentina e di mancare la terza vittoria consecutiva in campionato. Ma per Massimo Pavan gli infortuni non sono semplicemente eventi casuali, episodi che possono complicare l’andamento di una partita.

POCO ALLENAMENTO. A questi livelli, infatti, si può lavorare per evitare problemi di questo tipo: secondo il giornalista, intervenuto a Radio Bianconero, allenarsi bene è la premessa necessaria per proteggersi da eventuali infortuni muscolari. E nella Juve, quindi, c’è qualcuno che non s’è allenato a dovere. Pavan ce l’ha in particolare con un bianconero. “Danilo dopo una settimana di allenamento non può avere i crampi dopo 60 minuti – ha dichiarato il giornalista criticando il terzino brasiliano – , vuol dire che non si è allenato benissimo”.

Ma Pavan non ce l’ha solo con il difensore. “Allo stesso modo – aggiunge poi – se ti fai male dopo cinque minuti magari vuol dire che non ti sei scaldato bene”: chiaro qui il riferimento a Douglas Costa, il primo a lasciare il campo al Franchi per un problema muscolare.

POCA AGGRESSIVITA’. Quanto alla prestazione dei bianconeri contro la Viola, per Pavan non è tutto da buttare. La squadra di Sarri ha fatto possesso, ma non è riuscita a mettere in campo quell’intensità che, invece, aveva pagato nei primi 60 minuti contro il Napoli.

“A Firenze la Juventus ha corso come la Fiorentina – ha precisato Pavan -, ha avuto più possesso palla ma ha fatto una gara con poca aggressività e tanti errori tecnici. Il migliore in campo? Secondo me è stato Bonucci, ha aiutato molto De Ligt”.

SPORTEVAI | 17-09-2019 10:55