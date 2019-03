Pavan: Juve, ha senso puntare ancora su questi due?

“Juve, ha senso puntare ancora su questi due?”. Se lo chiede Massimo Pavan, aprendo le discussioni in ottica mercato bianconero. Per il direttore di Tuttojuve due big della squadra di Allegri, che talvolta hanno fatto il bello e il cattivo tempo in questi anni, non sarebbero certi della permanenza in squadra. La Juventus farebbe meglio a porsi degli interrogativi sul loro conto. Di chi si tratta? Di Paulo Dybala e Douglas Costa.

IL SONDAGGIO – Sul suo profilo Twitter il giornalista lancia un quesito per follower e simpatizzanti bianconeri: “La Juventus deve ancora puntare su Douglas Costa per la prossima stagione?”. Tre le opzioni: “Sì, no per motivi fisici, no per i comportamenti”. Tifosi divisi sin dai commenti: “No e basta”, scrive uno. “La Juve si deve sbrigare a recuperarlo, non si può rimpiazzarlo con Chiesa“, l’opinione di un altro. E se per un altro utente Douglas Costa “è il più forte di tutti”, per un altro ancora andrebbe ceduto: “Soprattutto se rimane Allegri. Si tratta di un calciatore tanto fumo e poco arrosto”.

L’EDITORIALE – Niente domande aperte, ma un vero e proprio editoriale quello dedicato su Tuttojuve a Paulo Dybala. “Saranno tre mesi importanti per non dire fondamentali i prossimi per Paulo Dybala che dovrà capire se il futuro sarà ancora bianconero o no”, scrive Pavan. “Le prospettive che restino sono alte, la società ha sempre detto di considerarlo un punto fermo della squadra ma molto dipenderà anche dalle prestazioni che la Joya riuscirà a fare e dai minuti che gli concederà Massimiliano Allegri”. Gli interrogativi più stringenti sono legati al ruolo, alla posizione in campo – “forse il lavoro sporco non gli si addice sempre e comunque” – e a eventuali offerte: “Escluderemmo lo scambio conIcardi,mentre la pista estera, qualora arrivasse un’ offerta sui 150 milioni non è totalmente da escludere.

SPORTEVAI | 22-03-2019 12:10