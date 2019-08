Pavan: Juve, lui ha fatto saltare il banco sul mercato

Non è un momento facile per la Juventus. Quest’anno il mercato sta riservando delle difficoltà impreviste, la Vecchia Signora non riesce ad acquistare tutti i calciatori che vorrebbe e il motivo è abbastanza semplice. Lo illustra Massimo Pavan nel suo editoriale su Tuttojuve, in cui focalizza l’attenzione su un calciatore in particolare.

Zavorra – “È molto semplice capire chi ha fatto saltare il banco in casa Juventus, si tratta chiaramente di Gonzalo Higuain che con la sua permanenza e il suo costo da 32 milioni l’anno a bilancio ha fatto saltare tutte le prospettive di acquisto della Juventus“, scrive il giornalista nell’incipit della sua analisi. Ma il Pipita è solo il costo più alto che grava sulle casse della Vecchia Signora. Ci sono anche altri giocatori, più o meno big, che andrebbero piazzati al più presto.

Gli esuberi – Pavan cita Mandzukic, Matuidi, Rugani. Ma non solo. “Le mancate cessioni di Perin e Pjaca costano alla Juve circa 15 milioni di euro l’anno, anche questa cifra è importante per far capire quanto la Juventus sia condizionata dagli esuberi o potenziali tali. Vendere, primo comandamento, alcuni giocatori hanno legato le mani alla dirigenza, senza le cessioni, sarà difficile vedere nuovi acquisti”.

SPORTEVAI | 23-08-2019 10:24