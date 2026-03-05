Il golfista romano ha pubblicato un nuovo post sui suoi social ufficiali per dare aggiornamenti al pubblico e ai tifosi che hanno seguito da principio la sua tragica vicenda

A una settimana dall’assurdo (quanto grave) incidente del quale è rimasto vittima, Andrea Pavan è stato dimesso dall’ospedale, come comunicato dal 36enne golfista romano sui propri account social. Il golfista, per cause da accertare, è precipitato nel vano ascensore procurandosi una lesione importante alla spalla e alcune fratture alle vertebre.

L’annuncio di Pavan all’uscita dall’ospedale

“Oggi è stato un grande giorno. Sono stato dimesso dall’ospedale per continuare la riabilitazione in un alloggio nelle vicinanze – ha scritto Pavan – Sembra davvero un miracolo poter camminare e iniziare a fare alcune attività di base, anche se a ritmo molto lento e attento”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il golfista italiano dovrà restare in Sudafrica per altre 5 settimane per proseguire il percorso di riabilitazione post operatorio, ma ha espresso la sua leggerezza e la sua gioia nel lasciare il nosocomio in cui ha trascorso ore e giorni di angoscia e sofferenza.

“La strada è molto lunga, ma questo piccolo passo mi fa sentire bene”, ha aggiunto.

L’incidente e le operazioni

Il golfista romano si trovava a Stellenbosch, a circa 50 km a est di Città del Capo, per disputare il South African Open, quando, secondo la ricostruzione dell’agenzia AP, Pavan avrebbe chiamato l’ascensore dell’albergo in cui alloggiava ma, non accorgendosi che la cabina non era al piano, si sarebbe sbilanciato convinto di accedere precipitando, purtroppo, nel vuoto per tre piani.

Sono servite sei ore di intervento chirurgico per curare diverse fratture riscontrate dopo l’incidente in questione.

La stessa Federgolf, superata la fase più drammatica e concitata, ha dato diffusione a un comunicato:

“Vorrei ringraziarvi di cuore per tutte le parole di affetto e per gli auguri che ho ricevuto nelle ultime 48 ore. Mercoledì sera sono stato operato alla spalla e alla schiena e attualmente mi sto riprendendo in ospedale. Ora mi aspetta una lunga riabilitazione e un duro lavoro, ma le cure che ho ricevuto finora dal personale dell’ospedale Mediclinic sono state incredibili, così come il supporto del DP World Tour, del Sunshine Tour e di tutto il loro staff qui a Stellenbosch. Sono anche molto grato per tutto l’aiuto che Johann Rupert e sua moglie Gaynor mi hanno dato. Gli ultimi due giorni sono stati difficili, ma sono in ottime mani e avere così tanti giocatori, caddy e staff che mi hanno fatto visita e che si sono messi in contatto con me ha significato molto per me. Grazie mille a tutti, da parte mia, di mia moglie Audra e di tutta la mia famiglia”.

Chi è Andrea Pavan

Andrea Pavan, classe 1989, è nato a Roma ed è un golfista noto e inserito nel circuito pro da tempo dopo gli inizi ad appena sei anni spinto dai genitori. Ha vinto due volte il DP World Tour, nel 2018 il D+D Real Czech Masters nel 2019 il prestigioso Bmw International Open a Monaco di Baviera. Andrea vanta anche 5 successi sul Challenge Tour, ha partecipato due volte allo Us Open e una volta al British Open.

Vive in Texas con la moglie, conosciuta all’università, e i tre figli. Negli ultimi anni la sua carriera è stata frenata da numerosi problemi fisici, soprattutto a un polso, ma recentemente sembrava aver trovato la forma dei tempi migliori.