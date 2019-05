Pavan stuzzica Allegri: C'è un problema da risolvere

In casa Juventus tiene banco la questione Allegri. L’incontro con Agnelli è ancora avvolto dal mistero, così come sono tante le nubi che si addensano sul futuro dell’allenatore che ha vinto cinque scudetti di fila in bianconero, senza riuscire però a conquistare l’Europa. Dubbi e interrogativi su Allegri che caratterizzano anche l’editoriale che Tuttojuve dedica alla fase offensiva bianconera, curato da Massimo Pavan.

Gol spariti – Le considerazioni del giornalista partono da un mero confronto numerico sui gol realizzati dalla Juventus in campionato: “69, contro gli 84 fatti lo scorso anno: sono evaporati 15 gol, considerando lo stesso numero di giornate”. In Champions, invece, i gol sono stati gli stessi dell’anno scorso: 14. Il boom e l’effetto trascinante legati all’ingaggio di un top come Cristiano Ronaldo? Semplicemente, non ci sono stati.

Effetto Cristiano – Il portoghese non ha deluso, anzi. Semmai,per Pavan, “manca il contributo di tutti gli altri, dai centrocampisti agli altri attaccanti che o perché limitati nella conclusione o per altri motivi, non sono riusciti a incidere”.

La questione di fondo – Insomma, la vera questione da risolvere è “migliorare la fase offensiva. La grande scommessa, per le prossime stagioni, infatti, sarà quella di sfruttare sempre bene Ronaldo, come è stato anche fatto in questa stagione migliorando però nel rendimento realizzativo della squadra”. Come riuscirci? Questa è una domanda che, scrive il giornalista, “gireremmo volentieri all’allenatore”. Ammesso che ci sarà lui in panca alla Juve anche nella prossima stagione.

SPORTEVAI | 16-05-2019 09:30