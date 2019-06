Pavan su Dybala: macchè Icardi, vi dico con chi lo scambierei

A Torino è tempo di cambiamenti. Massimiliano Allegri è andato via e si attende di conoscere il nome del nuovo allenatore (che con ogni probabilità potrebbe essere Maurizio Sarri) ma quello del tecnico toscano potrebbe non essere l’unico addio importante. Per poter fare un grande mercato sarà necessario anche fare delle cessioni, oppure degli scambi. Si è parlato molto infatti di un possibile arrivo di Icardi in uno scambio con l’Inter per Dybala, ma bisognerà ovviamente attendere di capire chi sarà alla guida della Juventus.

Pavan lo boccia – Il giornalista Massimo Pavan, sempre molto informato sul’ambiente della Vecchia Signora, non crede che questa sia una mossa di mercato corretta. Parlando a Stile Juventus infatti ha affermato che lo scambio per Icardi sarebbe addirittura una follia, e che puntando a qualcosa che rafforzi sul lungo periodo e anche per un completamento della rosa, lo scambierebbe solo per un calciatore di primissimo livello con la stessa valutazione che attualmente milita nei diretti rivali dei bianconeri, ovvero il Napoli.

Una pista difficilissima – Parliamo ovviamente di Kalidou Koulibaly, nominato miglior difensore della Serie A 2018/2019. L’enorme difficoltà sta nel fatto che la società partenopea se proprio dovesse cederlo non vorrebbe certo mandarlo alla Juventus, inoltre il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai cento milioni di euro, quindi è ovvio che sarebbe necessario inserire delle contropartite. Paulo Dybala potrebbe essere l’unico nome che riuscirebbe a stuzzicare la dirigenza azzurra, quindi un tentativo magari verrà fatto.

SPORTEVAI | 04-06-2019 10:38