Pavan sulla Juve: ultimo ostacolo per arrivare a un campione

La Juventus si sta decisamente rinforzando per andare a puntare a quell’obiettivo che per certi aspetti è diventato un po’ una ossessione: la Champions League. A centrocampo sono arrivati due nomi di primissimo livello come Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, mentre in attacco si parla ancora della suggestione legata a Mauro Icardi (anche se c’è sempre la grana legata a Gonzalo Higuain, che dovrebbe essere ceduto nonostante con sarri abbia fatto quasi sempre bene). Cosa manca? La difesa ovviamente.

Step da compiere – Con il gradito ritorno di Gianluigi Buffon nel pacchetto arretrato si punta anche a un pezzo da novanta come De Ligt. Nelle ultime ore però c’è stata una frenata e l’affare De Ligt si è complicato. A tal proposito è intervenuto a Radio Bianconera Massimo Pavan, giornalista pronfondo conoscitore dell’ambiente juventino, che ha analizzato così la situazione: “La Juventus per De Ligt è avanti ma bisogna stare sempre attenti agli inserimenti. Bisogna chiudere prima possibile. L’Ajax sta tirando la corda sul prezzo, loro sono molto bravi a vendere”.

Il destino del Pipita – Pavan si è soffermato anche sul centravanti argentino, ancora incerto per quanto riguarda il suo futuro. Queste le sue parole: “Fosse per la Juventus. Higuain lo cederebbero alla Roma. Aiutano volentieri i giallorossi e magari proveranno a prendere Zaniolo“. L’asse Torino-Roma del resto è molto caldo in questo periodo e si stanno facendo numerosi affari con i capitolini. L’ultimo potrebbe quindi essere l’invio di Higuain per ottenere una corsia preferenziale per il giovane giocatore dell’under 21.

05-07-2019