Pavel Nedved non si nasconde

L'urna di Nyon strizza l'occhio alla Juventus, che negli ottavi di Champions League pesca l'abbordabile Lione.

Al termine del sorteggio il vice presidente dei bianconeri Pavel Nedved, intervistato da 'Sky Sport', non nasconde l'inevitabile soddisfazione, pur volendo non sottovalutare i francesi: “Possiamo essere contenti, un anno fa prendemmo l’Atletico e dissi che era uno degli accoppiamenti peggiori. Quest’anno abbiamo evitato Real Madrid, Tottenham, Chelsea e Borussia Dortmund. Comunque importa la forma di quel momento, se non si arriva bene alla doppia sfida sarà dura qualificarsi”.

Nedved ammette di essersi preparato al peggio…: "Mi aspettavo una squadra inglese, il Lione non l’ho seguito perché non pensavo l’avremmo incrociato. I precedenti non contano” ha detto il Pallone d'Oro 2003, alludendo al fatto che la Juve è imbattuta contro il Lione in quattro sfide giocate.

Si può quindi guardare avanti, magari verso la finale di Istanbul: "La Champions per noi è un obiettivo concreto. Non deve diventare un’ossessione, ma sappiamo che siamo alla pari dei nostri competitors per la vittoria finale".

E chissà che a Lione non si veda il tridente delle meraviglie Dybala-Ronaldo-Higuain ammirato contro l'Udinese: "La prima insieme da titolari è andata bene – ha concluso Nedved – Credo possono giocare insieme, ma a patto si aiutino e corrano come è successo contro l’Udinese. Poi il mister sa scegliere e valutare anche in base alla forma dei giocatori in questione”.

SPORTAL.IT | 16-12-2019 12:43