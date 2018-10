Pavel Nedved: 'Siamo di passaggio'

Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ha parlato con Sky del clamoroso divorzio tra la Juventus e Giuseppe Marotta.

"Marotta è stato molto importante per questa società, non solo per la società, ma anche per noi, diciamo non ancora dirigenti. Siamo ancora giovani, abbiamo imparato molto da lui e vorrei pubblicamente ringraziarlo. Soprattutto con me è stato immenso, mi ha sempre aiutato, mi ha spiegato e rispiegato le cose quando non capivo. Perciò, è difficile senza Marotta, ma la Juventus va avanti e noi siamo di passaggio. Verrà un giorno in cui anche noi non saremo qui. Perciò, bisogna accettarlo e andare avanti, perché la Juve ci sarà sempre" ha detto il ceco.

SPORTAL.IT | 02-10-2018 19:20