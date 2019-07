Pavoletti fa luce sul proprio futuro

Leonardo Pavoletti, che ha visto il proprio nome accostato a svariati club, non ha alcun dubbio sul proprio futuro. "Rimarrò sicuramente a Cagliari: non ho mai avuto intenzione di andare via, stiamo lavorando per migliorarci, noi e la società".

"Un tifo così per noi è fondamentale, quando sono arrivato ho sentito il tanto affetto della piazza. Essere apprezzato dai sardi non è facilissimo, ma una volta che entri nel loro cuore l'affetto che senti è stupendo" ha aggiunto l'attaccante.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 16-07-2019 13:38