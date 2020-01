Pavoletti fissa la data del rientro

Leonardo Pavoletti ha parlato a margine della rassegna dedicata alla moda 'Pitti Uomo' a Firenze: "Il mio Cagliari sta andando benissimo, io dovrò essere il punto in più per questo finale di stagione. Voglio portare il mio brio nell'ultimo rush per essere quel qualcosa che finora non c'è stato".

L'attaccante ha anche svelato la data del suo rientro: "E' una grande annata, è un grande Cagliari, mi dispiace non farne ancora parte ma a metà marzo rientrerò e sono convinto che potremo divertirci tutti insieme".

Chiosa dedicata a Davide Astori: "L'ho conosciuto in Nazionale, ma anche da avversario. Con lui in campo è sempre stato un duello vero, da intendersi però solamente come duello calcistico. Non mi ha mai rivolto una parola di troppo, è stato un grande giocatore e una grandissima persona".

SPORTAL.IT | 07-01-2020 16:10