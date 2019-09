Pavoletti, lo stop è più lungo del previsto

La stagione di Leonardo Pavoletti è compromessa.

Questo l’amaro esito dell’intervento chirurgico cui l’attaccante del Cagliari è stato sottoposto ad Innsbruck dopo l’infortunio subito nel primo tempo della prima di campionato contro il Brescia.

Gli esami avevano evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio sinistro, con un’assenza dai campi prevista di tre mesi.

Il comunicato del Cagliari dopo l’operazione ha però allungato la prognosi: “Il calciatore Leonardo Pavoletti si è sottoposto questo pomeriggio ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco esterno del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita dal professor Christian Fink presso la clinica Hochrum di Innsbruck, alla presenza del medico sociale del Club, dottor Roberto Mura, è riuscita perfettamente. L’attaccante inizierà ora l’iter riabilitativo, i tempi di recupero per la piena ripresa all’attività agonistica sono stimati in circa 7 mesi. Ti aspettiamo in campo, forza Leo!”.



SPORTAL.IT | 04-09-2019 22:27