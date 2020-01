Pavoletti: "Manca sempre meno"

L'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti scalpita per il rientro dopo il grave infortunio al ginocchio di inizio stagione. Su Instagram il centravanti ha mandato un messaggio chiaro: "I test hanno evidenziato che… manca sempre meno a indossare di nuovo le vesti di Super Pavoloso".

Il bomber livornese secondo indiscrezioni dovrebbe tornare in campo per metà marzo, anche se non si esclude un rientro anticipato se le cose dovessero andare per il meglio.

SPORTAL.IT | 22-01-2020 13:57