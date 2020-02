Pavoletti nel dramma: ginocchio di nuovo ko

Dramma per Leonardo Pavoletti. L'attaccante del Cagliari ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, lo stesso già sottoposto ad intervento chirurgico a fine agosto a Innsbruck per una lesione analoga.

A renderlo noto il club sardo a seguito degli accertamenti clinici e strumentali effettuati al ginocchio del giocatore: la stagione del bomber dei sardi è finita.

Colpo duro per il Cagliari e per Pavoloso, che non vedeva l'ora di ritornare in campo dopo tanti mesi di inattività: la ricaduta lo terrà lontano dai campi di gioco almeno per sei mesi.

SPORTAL.IT | 10-02-2020 16:49