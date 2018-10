Pavoletti rallenta la Fiorentina

La Fiorentina manca il salto di qualità in classifica, perdendo i primi punti in casa dopo quattro vittorie su quattro partite giocate al “Franchi”. Il Cagliari porta invece a casa un 1-1 che dà continuità al successo sul Bologna prima della sosta e ringrazia ancora Pavoletti: l’ex attaccante del Napoli, partito dalla panchina, ha riequilibrato la partita al 25’ del secondo tempo girando in rete, questa volta non di testa, un cross basso di Faragò.

Appena dieci minuti prima la Fiorentina si era portata in vantaggio con un rigore trasformato da Veretout e concesso dall’arbitro Giacomelli dopo essere ricorso al Var e aver ritenuto punibile un contatto tra i compagni di Nazionale Barella e Chiesa. A proposito di Nazionale, tra i migliori nella Fiorentina Biraghi, intraprendente sulla sinistra, ma Simeone e lo stesso Chiesa non sono stati ispirati sottoporta. Cagliari poco pericoloso dalle parti di Lafont, bravo però a evitare la beffa su tentativo di Joao Pedro in un finale caotico che ha visto la Fiorentina attaccare con generosità, ma poca pericolosità, durante i ben nove minuti di recupero concessi.

SPORTAL.IT | 21-10-2018 20:05