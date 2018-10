Pavoletti: "Segno per la Nazionale"

A margine della consegna del Premio Ussi Sardegna, Leonardo Pavoletti ha parlato di una possibile convocazione in Nazionale: "Ci spero tanto, è un sogno per tutti i calciatori. La convocazione sarebbe la conseguenza di quanto sto facendo con il Cagliari, l'importante è fare tanti gol. Se non dovesse arrivare la chiamata di Mancini però non sarebbe un problema".

Nella prossima giornata i rossoblù affronteranno la Juventus: "Giocare contro di loro allo Juventus Stadium ha sempre un grande fascino. Dovremo essere bravi ad affrontarli con la mentalità giusta, non pensando di esser già battuti. Dobbiamo provare a imporre il nostro gioco contro chiunque".

Quest'anno la Juve ha un'arma in più, Cristiano Ronaldo: "Quando ero a Napoli in Champions a Madrid sono andato in tribuna e non ho potuto incontrarlo. Sarà un onore giocarci contro e vederlo da vicino".



SPORTAL.IT | 31-10-2018 17:25