Pazza Inter immaginala, sul web Inter-Samp si è giocata lo stesso

Commentare le partite della propria squadra del cuore sui social è la normalità da tempo: sfogarsi real time con i compagni di (s)ventura, condividere passioni, emozioni, rabbia e polemiche fa parte della liturgia del campionato ma commentare sui social una partita mai giocata è da record. Dopo la decisione di rinviare Inter-Sampdoria, i tifosi nerazzurri hanno fatto finta di niente ed hanno goliardicamente twittato a ripetizione, commentando azioni immaginarie e fingendo che la partita si stesse giocando regolarmente.

L’INIZIATIVA – Un’iniziativa che ha preso piede subito e che ha coinvolto centinaia e centinaia di tifosi, pronti a “inventarsi” la telecronaca di una partita mai nata a suon di gol di Eriksen e di simulazioni di Gagliardini. Ovviamente conquistati i tre punti (a tavolino, anzi a tastiera).

IL TWEET – Anche Riccardo Cucchi applaude l’iniziativa. La storica voce di Tutto il calcio scrive su twitter: “Ho fatto un giro su #Inter-Sampdoria .Stupendo. Fantasia, ironia, amore per la propria squadra. E persino critiche… come nella migliore tradizione. Complimenti ai tifosi dell’Inter per la più bella delle partite immaginarie”.

I COMMENTI – Leggere i commenti dei tifosi è divertente e spettacolare: “Che goal quello di sforbiciata di Eriksen ancora una volta entrato al 75′ dopo che Conte ha rimesso in campo il 4312… Il recupero di Sensi in extremis la cosa più bella di giornata… Pazza Inter #immaginala” o anche: “Grande sofferenza, ma alla fine 3 punti portati a casa. Grazie ragazzi!”.

I VOTI – Arrivano voti, pagelle, reazioni: “Padelli migliore in campo, alla faccia dei criticoni. E del primo gol di Godin in nerazzurro ne vogliamo parlare?” o anche: “Carinissima l’idea dei tifosi dell’Inter della partita immaginaria ma mai quanto quelli della Juve che mettono anche l’insegna falsa del numero di scudetti, fantastici”

IRONIA – Non mancano però i commenti ironici dei tifosi della Juve: “Si sono inventati di aver vinto una partita mai giocata. La prossima sarà inventarsi uno scudetto da terzi in classifica…..” o anche: “Niente di nuovo. Una volta hanno festeggiato lo scudetto arrivando terzi” e infine: “Gli interisti commentano partite immaginarie da SEMPRE Non capisco dove sia la novità…”.

SPORTEVAI | 24-02-2020 10:15