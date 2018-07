Pazzesco in Argentina: l'indiscrezione sul nuovo ct è una bomba

Una incredibile voce si sta facendo largo in Argentina. Secondo i quotidiani locali, la Federcalcio albiceleste, dopo il flop di Sampaoli, avrebbe deciso di investire una somma ingente per il prossimo commissario tecnico: la Federazione vorrebbe portare sulla panchina della Nazionale niente meno che il tecnico del Manchester City Pep Guardiola.

L'AFA per convincere il pluripremiato tecnico spagnolo è pronto a mettere sul piatto un quadriennale da 12 milioni di euro l'anno per convincere il tecnico catalano a mettersi alla guida dell'albiceleste, dove tra l'altro ritroverebbe il suo ex pupillo Lionel Messi.

Secondo la stampa argentina, la cifra sarebbe coperta dall'emittente televisiva 'Torneos' che detiene i diritti tv della Nazionale fino al 2030: l'obiettivo numero uno è il riscatto al Mondiale in Qatar, sempre con Messi protagonista e capitano.

Una operazione complicata, come sembrano complicate anche le alternative: Simeone e Pochettino, che per ora non si schioderanno dalle panchine dell'Atletico Madrid e del Tottenham.

Messi intanto, secondo i quotidiani resterà fermo un anno: tornerà a vestire la sua numero 10 per la Copa América 2019 in Brasile, o al massimo per l'inizio delle prossime qualificazioni per Qatar 2022.

Anche Diego Armando Maradona si è offerto come ct: "Sono pronto a tornare in panchina: farei anche gratis il ct dell’Argentina. La gente pensa che io sia felice di questa situazione ma in realtà sono addolorato. Mi sento male nel pensare che tutto quello che abbiamo costruito con molta fatica si è distrutto così facilmente".

"A 57 anni mi fa male vedere la mia Nazionale battuta da una squadra che non è la più forte di questo Mondiale. Ora vincerà il Brasile. E’ una squadra solida, mi piace Tite per come prepara la squadra. Neymar? Gli posso dire: 'O ci fai piangere o ci fai ridere’. Perché dopo il fallo di Lozano, dopo averlo calpestato, Neymar piangeva. Poi l’ho visto correre e mi veniva da ridere. Spiegatemi, o e' ammonizione per il messicano o e' simulazione di Neymar".

