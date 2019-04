Pazzi per Antonio Conte: una big di serie A vuole beffare l'Inter

La Roma sta pianificando grandi cambiamenti per la prossima stagione, e vuole affidare il progetto all'ex tecnico della Juventus e del Chelsea Antonio Conte. A riportare l'indiscrezione è il Tempo, che spiega che il club giallorosso vorrebbe puntare sulla esperienza del tecnico leccese per rilanciare i capitolini dopo una stagione deludente.

Conte, attualmente in causa on il Chelsea per un contenzioso da 23 milioni di euro, nelle ultime settimane è stato accostato all'Inter, con cui avrebbe già un preaccordo e pianificato ill mercato per la prossima stagione. Ma secondo il quotidiano della Città Eterna il suo futuro è tutt'altro che scritto: in Toscana si sarebbe tenuto un incontro tra un dirigente della Roma e il tecnico per sondarne la disponibilità. Al momento non ci sono accordi, ma la società capitolina è pronta a fare sul serio per accontentarlo. Un altro incontro potrebbe tenersi nei prossimi giorni: se l'Inter decidesse di non puntare su di lui, la Roma balzerebbe in pole position.

Oltre alla concorrenza del club nerazzurro, l'ostacolo principale è l'ingaggio: l'allenatore pugliese chiede 10 milioni di euro l'anno. Inoltre la Roma dovrà qualificarsi ad ogni costo alla prossima Champions League per convincere Conte a scegliere di sedersi sulla panchina giallorossa.

Conte è in buona compagnia sulla lista di nomi eccellenti per il ruolo di allenatore della Roma in vista della prossima stagione: con lui anche Maurizio Sarri, che a fine anno lascerà con ogni probabilità il Chelsea, Gian Piero Gasperini, attualmente all'Atalanta, il doriano Marco Giampaolo e lo stesso mister del Milan Gennaro Gattuso. Il sogno del presidente James Pallotta resta però l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana.

SPORTAL.IT | 13-04-2019 13:40