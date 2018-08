Pazzini con Di Carmine: ecco la risposta di Grosso

"Siamo un gruppo praticamente nuovo, quando si hanno giocatori appena arrivati occorre capire le qualità di ognuno". Alibi? "Assolutamente no, ogni partita sarà difficilissima». Questo il pensiero di Fabio Grosso, allenatore dell’Hellas Verona, favorita col Benevento nel campionato cadetto che inizia oggi, venerdì 24 agosto, con l’anticipo Brescia-Perugia (ore 21, diretta su Dazn e Rai Due).

Per l’Hellas sarà subito derby: Verona-Padova domenica sera alle ore 18 allo stadio Bentegodi. "Noi abbiamo intenzione di avere un’identità sin dal derby, dovremmo essere bravi sul piano dell’intensità. Il Padova ha vinto il campionato lo scorso anno, molti calciatori si ripresenteranno domenica sera già amalgamati con l’obiettivo di metterci in difficoltà". Nessuna apertura sulla formazione. "Abbiamo ancora due giorni, un allenamento, deciderò alla fine".

a domanda che si aspettano i tifosi gialloblù: Pazzini e Di Carmine giocheranno insieme? "Abbiamo una rosa con tanti calciatori bravi, non parlerei dei singoli ma di qualità importanti di ogni singolo. Sanno benissimo anche loro che avremo giocatori fuori dal primo minuto, spesso però chi entrerà potrà fare la differenza. Questo varrà per qualsiasi calciatore del mio gruppo". Si ripartirà dall’eliminazione della Coppa Italia a Catania.

"Contro i siciliani abbiamo commesso degli errori, altrimenti non avremmo perduto. Dovremmo farne tesoro già domenica". Quanto ad altri singoli, Ragusa e Colombatto,Grosso ha chiarito: "Colombatto era già in buona condizione, deve integrarsi. In generale deve integrarsi". Sul formato a 19 squadre, Grosso ha concluso così: "Lo scorso anno le giornate erano 42" ha spiegato l’ex tecnico del Bari "quest’anno qualcuna in meno e potrà fare la differenza".

Dopo la conferenza stampa dell’allenatore, è stato presentato il nuovo main sponsor dell’Hellas Verona: il Gruppo Sinergy, società del Gruppo Filippo Piccoli. Si tratta di uno sponsor tutto veronese che opera nel campo della fornitura di energia elettrica e gas per aziende e privati. Gruppo Sinergy comparirà sulle maglie gialloblù in tutte le gare del campionato che inizierà domenica 26 agosto alle ore 18 col derby Verona-Padova. Filippo Piccoli, fondatore nel 1998 ed amministratore delegato del gruppo, da sempre tifoso gialloblù, ha stretto un accordo con la società del presidente Maurizio Setti per il prossimo campionato 2018-19 con una possibile opzione di rinnovo per la successiva stagione in caso di promozione in serie A. L’importo economico della sponsorizzazione, che finirà nelle casse gialloblù, non è ancora noto. "Siamo orgogliosi di avere definito un accordo di questa portata con una società prestigiosa come quella gialloblù. Perdipiù le ultime due promozioni in serie A del Verona erano legate ad un sponsor che opera nel campo dell’energia" ha affermato Filippo Piccoli. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del Verona Maurizio Setti che non era presente alla conferenza stampa per precedenti impegni ma ha rilasciato una dichiarazione tramite una nota dell’ufficio stampa gialloblù. "Siamo orgogliosi che un altro importante partner del territorio, il Gruppo Sinergy realtà radicata ed in forte sviluppo, abbia deciso di sostenere l’Hellas Verona, in questo caso come main sponsor del club, seguendo l’ambizione e la passione che accomunano Verona e la stessa azienda fondata da Filippo Piccoli".

