Pazzini durissimo con la Fiorentina

L’ex attaccante della Fiorentina Giampaolo Pazzini ai microfoni di Sky ha espresso il suo parere sulla crisi profonda della Fiorentina: “La cosa che fa pensare è che quando c’è un cambio di allenatore c’è sempre una scintilla ma in 4 partite vedo la squadra sempre in difficoltà, non reagisce”.

“Ha individualità buone, il centrocampo è uno dei più qualitativi ma vedo una squadra molle che ha bisogno di un episodio per cambiare pagina, ma gli episodi te li devi anche cercare”.

OMNISPORT | 14-12-2020 08:33