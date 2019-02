Pecci contro un centrocampista del Napoli: fa un gioco inutile

Il Napoli è alle prese con un rinnovamento del centrocampo dovuto anche alla partenza di un uomo simbolo come il suo capitano, ma oltre alla fumata bianca per Hamsik in Cina il tecnico partenopeo Carlo Ancelotti (che ha dovuto rinunciare anche a Rog andato via in prestito) deve anche fare i conti con alcuni giocatori che stanno rendendo al di sotto di quelle che erano le aspettative.

Il guineano bacchettato – Nel mirino della critica di recente ci è finito soprattutto Amadou Diawara, quello che nei piani iniziali doveva essere un rincalzo per Hamsik e che col tempo si sarebbe ritagliato molto più spazio. Le sue ultime uscite invece (specialmente la sconfitta per 2-0 contro il Milan in Coppa Italia) non hanno per niente convinto. Ultimo in ordine di tempo a criticarlo è stato l’ex calciatore Eraldo Pecci, che ospite in radio ha parlato di lui dicendo: “Sa giocare la palla solamente in diagonale, non riesce mai a darla in profondità. Onestamente come giocatore non mi piace”.

Non soltanto bocciature – Pecci però oltre a parlare di Diawara si è espresso anche su altri centrocampisti della squadra azzurra, spendendo parole di elogio verso di loro: “Il vero sostituto di Hamsik sarà Fabian Ruiz, perché ha tutte le qualità per poterlo fare. Inoltre del reparto mi piace molto anche Zielinski che reputo un giocatore all’altezza”. Nel frattempo il Napoli avrà un buon banco di prova per il suo centrocampo privo dello slovacco, perché nella giornata di oggi sarà impegnato nella difficile trasferta di Firenze, dove l’anno scorso perse la partita che gli costò lo scudetto.

