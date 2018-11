Pecco Bagnaia campione del mondo

Francesco Bagnaia si è laureato campione del mondo di Moto2. Il pilota del team Sky VR46 succede a Franco Morbidelli nell’albo d’oro della categoria intermedia del motomondiale: per lui un comodo terzo posto nel Gran Premio della Malesia gli ha dato la sicurezza matematica del titolo iridato.

La corsa di Sepang è stata vinta da Luca Marini: per il fratello di Valentino Rossi è il primo successo in carriera. Secondo posto per il portoghese Miguel Oliveira.

“Mi ricorderò di questo giorno per tutta la vita – le parole di Bagnaia -. Devo ringraziare la mia famiglia, devo ringraziare Sky, ringrazio Valentino, la mia ragazza, tutti insieme abbiamo fatto una grande stagione. Dovrei ringraziare tutti. E’ una vittoria di tutti, eravamo in molti oggi in moto. Ho cercato di controllare Pasini, sapevo che non avrebbe fatto cavolate, ho cercato di non strafare. Forse potevo anche vincere, ma Marini meritava questa vittoria per come si è impegnato in questo weekend”.

SPORTAL.IT | 04-11-2018 07:00