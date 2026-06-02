Domizia Castagnini, la moglie di Francesco Bagnaia è incinta: presto Pecco diventerà padre, tutta la gioia del campione Ducati che non ha gradito lo spoiler di alcuni giornalisti

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Tra le pieghe del Mugello, del podio conquistato con le unghie e con i denti resistendo nel finale al ritorno di Ogura. Bagnaia in questo momento ha ben altro da festeggiare che un podio conquistato in MotoGP. In attesa di tornare a giocarsi la vittoria, Pecco ha rotto il silenzio sulle voci che da tempo si rincorrevano: presto lui e sua moglie Domizia Castagnini diventeranno genitori, la splendida moglie del campione MotoGP è incinta e Francesco non vede l’ora.

Bagnaia sarà padre, la rivelazione al Mugello

Mente tutti festeggiavano Bezzecchi, mentre tutti osannavano la guest star Kimi Antonelli, mentre tutti si godevano un week end da favola al Mugello, Pecco Bagnaia uno che di vittorie se ne intende, faceva una rivelazione quasi passata inosservata. Rispondendo a qualche domanda qua e là, frutto dell’osservazione di alcuni atteggiamenti di sua moglie Domizia Castagnini sempre al suo fianco e visti e sentiti alcuni rumors delle ultime settimane, alla fine Pecco è capitolato.

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“Sono molto felice, è una delle cose più belle che mi sia capitata”

La rabbia contro le anticipazioni

Bagnaia non ha nascosto il fastidio per la fuga di notizie che c’era stata nei giorni, nelle scorse settimane. Qualche talpa aveva parlato e questo a Pecco non è andato giù: “Mi sono arrabbiato quando ho visto che qualcuno aveva scritto un articolo su questo, mentre devo ringraziare tanti giornalisti che lo sapevano da tempo e hanno avuto rispetto”.

Chi è Domizia Castagnini moglie di Pecco Bagnaia

Nata a Chivasso, in provincia di Torino nel 1993, Domizia convive con Bagnaia a Pesaro insieme al loro cane, Turbo, che vediamo spesso su Instagram. Svolge con passione l’attività di fashion buyer, ovvero si occupa dell’acquisto di capi delle varie maison di moda da portare in negozio. I due si conoscono dall’infanzia, entrambi sono nati e cresciuti a Chivasso e sono diventati una coppia quasi senza forzature, con estrema naturalezza sono passati dall’amicizia all’amore, al sentimento più profondo circa sei anni fa.

La battuta su zio Bezzecchi

Una frase attribuita a Enzo Ferrari diceva che tutti i piloti quando diventano padri perdono sempre qualcosa sul giro per ogni figlio. Bagnaia su questa roba ci ha sorriso: “Non penso che perderò due decimi, magari li guadagnerò perché mi spingerà”. E sull’eventuale stanchezza per stare dietro al figlio tra pianti, nottate e cambi pannolino, Pecco ci scherza ancora su e tira in ballo Marco Bezzecchi: “Sarà un bambino con tanti zii, se qualche giorno sarò un po’ stanco lo affiderò al Bez…”.