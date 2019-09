Pecco Bagnaia guarda avanti con fiducia

Il primo giorno di prove libere del GP Octo di San Marino e della Riviera di Rimini si chiude con Pecco Bagnaia molto vicino alla Top 10 (+0.177) malgrado la quindicesima posizione nella classifica combinata. Qualche problema in più per Jack Miller che non riesce a trovare il giusto feeling con le gomme e nel time attack delle FP2 trova un po’ di traffico in pista dovendosi quindi accontentare della sedicesima posizione.

"Sono soddisfatto per i miglioramenti fatti durante la giornata sul passo gara. Siamo sui livelli delle altre Ducati fino a questo momento e dovremmo aver già individuato la scelta delle gomme per la gara. Dobbiamo però fare passi in avanti nel crono con la gomma morbida per conquistare la qualifica alla Q2" ha detto il piemontese.

SPORTAL.IT | 13-09-2019 18:41