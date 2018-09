Pecco Bagnaia subito convincente ad Aragon

Francesco Bagnaia dimostra ancora una volta di essere tra i piloti di riferimento della categoria intermedia chiudendo al secondo posto nella classifica combinata dei tempi (miglior crono in FP2 ndr) la prima giornata di prove libere al GP di Aragona.

Causa le altissime temperature che hanno caratterizzato la sessione del pomeriggio, Pecco non riesce a limare il suo miglior tempo sul giro, ma il 1.53.754 del mattino gli consente di essere secondo solo a Schrotter nella classifica combinata, con un ritardo di 184 millesimi dal tedesco.

"Non posso che essere soddisfatto del risultato di oggi: abbiamo fatto un gran lavoro, siamo nella giusta direzione in ottica gara e possiamo fare ancora un piccolo step in avanti. Sarà dura, le temperature sono molto alte, ma fin dalle FP1 sono riuscito ad avere un buon passo. Ho le idee abbastanza chiare e penso che opterò per la gomma dura per essere più competitivo e costante" ha detto il piemontese.

