Pecco Bagnaia tiene alta la concentrazione

Sarà un weekend davvero impegnativo quello che attende i giovani piloti dello Sky Racing Team VR46 al circuito di Sepang, dove questa settimana si corre il Gran premio della Malesia, penultima gara della stagione 2018.



In Moto2 Francesco Bagnaia, reduce dalla difficile trasferta australiana, è pronto a lottare nel gruppo di testa per le posizioni che contano. Pecco sarà al via della gara con 36 punti di vantaggio sul sempre temibile portoghese Miguel Oliveira, suo diretto avversario per la conquista del campionato.

"Sepang è in assoluto una delle piste che preferisco: è difficile da interpretare a livello climatico e anche il layout è tosto. Ci arriviamo dopo un weekend difficile per noi, dove abbiamo fatto fatica a trovare le sensazioni che cercavamo alla guida e a tenere il passo. Ma abbiamo chiuso il weekend riuscendo a mantenere quasi immutato il divario in classifica. Dobbiamo restare concentrati e lavorare per tornare con i primi" ha tenuto a sottolineare il piemontese.

SPORTAL.IT | 01-11-2018 11:30