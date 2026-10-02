Pechino, Djokovic soffre ma batte Bu e i problemi fisici: Nole attende Zverev, che sa solo vincere. Sabalenka dominante

I continui problemi fisici mettono in difficoltà Djokovic, che dopo un set di grande difficoltà però esce alla grande e ribalta Bu strappando il pass per i quarti di finale dell'ATP 500 di Pechino, dove potrebbe affrontare Zverev

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Novak Djokovic rischia grosso ma alla fine supera i problemi fisici e batte in rimonta Yunchaokete Bu strappando così il pass per i quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino dove potrebbe affrontare Alexander Zverev, oggi vittorioso anche in doppio in coppia con l’amico Marcelo Melo. Perfetto il ritorno in campo di Aryna Sabalenka dopo la sconfitta in finale allo US Open.

Djokovic soffre ma supera Bu e i problemi fisici

Se l’è vista brutta quest’oggi Djokovic, costretto agli straordinari da un’ottima versione di Bu e dai costanti problemi fisici che affliggono ogni volta Nole. Dopo un inizio di match equilibrato è infatti il cinese il primo a rompere l’equilibrio e a trovare il break decisivo per la conquista del primo set per 6-4. Nel secondo arriva la reazione del serbo, che però per via anche di alcuni problemi fisici è costretto a cedere subito il break di vantaggio conquistato nel quarto game.

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Dopo un medical time-out – al quale Nole è dovuto ricorrere per il quarto incontro consecutivo – Djokovic sembra però poter giocare più libero e l’inerzia del match si sposta tutta nelle sue mani, con Bu che annulla tre palle break in due game, ma poi cede il parziale in un tie-break giocato alla perfezione dal serbo, che poi si aggiudica senza troppa fatica anche il terzo set chiudendo l’incontro sul 4-6 7-6 6-2.

Zverev sa solo vincere

Ai quarti di finale Djokovic affronterà uno tra Shang e, più probabilmente, Zverev, che dopo la convincente vittoria al debutto in singolare contro Cameron Norrie ha vinto anche il suo primo incontro nel torneo di doppio dell’ATP 500 di Pechino in coppia con l’amico e specialista Marcelo Melo. Il tedesco e il brasiliano hanno infatti battuto senza grandi problemi la coppia composta da Constantin Frantzen e Robin Haase 6-2 7-5 dominando il primo set con due break e conquistando il secondo con un break in extremis. Un’ulteriore iniezione di fiducia per Sascha, che domani sabato 3 ottobre tornerà in campo sia in doppio che in singolare.

Sabalenka va di corsa contro Zarazua

Ritorno in campo vincente per Sabalenka, che dopo la sconfitta contro Elena Rybakina in finale allo US Open è tornata al successo al debutto al WTA 1000 di Pechino con una vittoria dirompente contro Renata Zarazua. La bielorussa ha infatti dominato entrambi parziali con due break per set, trionfando con il risultato di 6-1 6-3 in poco più di un’ora di gioco. Al terzo turno la numero 2 della classifica WTA è attesa alla sfida contro la testa di serie n°26 Nikola Bartunkova.