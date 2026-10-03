Pechino, Zverev travolge Shang e incalza Sinner: Sascha prende in mano il destino del numero 1 ed emozionato sfida Djokovic

Zverev avanza spedito a Pechino lasciando appena tre game a Shang e avvicinando il sorpasso in classifica ai danni di Sinner che passerà anche dall'attesa sfida contro Djokovic

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Come galvanizzato dalla possibilità di poter diventare numero 1 già tra due settimane dopo la notizia del forfait dal Masters 1000 di Shanghai di Jannik Sinner, Alexander Zverev ha dominato il suo ottavo di finale concedendo appena 3 tre game a un Juncheng Shang non al meglio, approdando così all’attesa sfida contro Novak Djokovic in occasione dei quarti di finale.

Zverev travolgente, Shang vince solo tre game

Zverev avanza spedito in quel di Pechino. Dopo la bella vittoria all’esordio contro Cameron Norrie Sascha si è infatti sbarazzato di Shang in meno di un’ora al termine di un match totalmente dominato dal tedesco, inscalfibile al servizio e sempre aggressivo in risposta. Zverev ha infatti vinto il primo set con un bagel e poi conquistato il secondo grazie a un break in avvio che ha allungato a nove la serie di game consecutivi vinti da Sascha, che in 55’ ha regolato con il risultato di 6-0 6-3 Shang, che però era apparso lontano dalla sua forma migliore.

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Ora la sfida ai quarti contro Djokovic

Zverev approda così ai quarti di finale, dove lo attende la sfida forse più attesa di tutto l’ATP 500 di Pechino. Al prossimo turno infatti il tedesco affronterà Djokovic – che nella giornata di venerdì aveva eliminato Bu l’ultimo altro cinese ad essere approdato agli ottavi -, che nella capitale cinese non ha mai conosciuto sconfitta ma che per allungare la sua striscia di vittorie a Pechino a 32 sarà chiamato a una vera e propria impresa visto lo stato di forma di Zverev. Impresa per la quale farà il tifo anche Sinner, che per rimanere ancora numero 1 dopo la tournée asiatica deve sperare che a Sascha non riesca la doppietta Pechino–Shanghai.

Zverev: “Il n°1 è il mio obiettivo, ma ora penso a Djokovic”

Una sfida alla quale Zverev si presenterà un po’ emozione, considerando anche che non affronta Djokovic dal Roland Garros 2025, ma soprattutto molto motivato: “Sarà emozionante per me. Questo è un campo che lui adora, non ci sono dubbi: ha vinto 31 partite di fila a Pechino. In una partita al meglio dei tre set, sul cemento, rappresenta una delle sfide più difficili che tu possa affrontare nel mondo del tennis. Sta giocando bene e non vedo l’ora di sfidarlo. Non vedo l’ora che arrivi domani”.

A motivare Zverev è anche il suo obiettivo, ovvero quello di sorpassare Sinner in classifica e diventare per la prima volta in carriera numero 1: “Non è un segreto, il numero uno è il mio obiettivo. Ma ora sto pensando solo a Djokovic e al match di domani. Credo che sia una delle sfide più difficile in questo sport. So per cosa sto giocando e sono molto motivato, ma domani mi aspetto una partita complicata, ed è questa la mia assoluta priorità”.