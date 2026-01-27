Vinales manda Acosta in Ducati: la mossa KTM e la proposta di Gunther Steiner. Bagnaia e Marquez spalle al muro

Nel giorno della presentazione della KTM arrivano conferme sull'addio di Pedro Acosta, direzione Ducati, con soluzione interna data dalla promozione di Vinales. Intanto l'ex F1 Steiner punta a prendersi tutto il team

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Arrivano sempre più conferme dalla Spagna soprattutto di quello che sarebbe il primo vero colpo del mercato piloti della MotoGP. Pedro Acosta sempre più vicino al passggio in Ducati per il 2027. Alle voci e ai rumors degli scorsi giorni, con tanto di previsione di Massimo Rivola che ha fatto innervosire Dall’Igna, arriva anche l’indiscrezione secondo cui Ktm si sarebbe già tutelata con la promozione nel team ufficiale di Maverick Vinales.

Operazione che se andasse in porto ovviamente mettere sempre più in bilico il futuro a Borgo Panigale di Pecco Bagnaia, nel caso Marc Marquez rinnovi con la squadra che gli ha dato il suo ultimo titolo. Intanto sempre in chiave Ktm che si è presentata oggi, Gunther Steiner, ex team principal della Haas in F1, dopo aver preso il team Tech3 sarebbe pronto a fare un’OPA per quello ufficiale della casa austriaca.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tutte le strade portano Acosta in Ducati

Se ne parla praticamente dall’inizio del nuovo anno se non prima. Pedro Acosta vuole una moto vincente e soprattutto ufficiale. Quest’ultima ce l’ha già, la Ktm, ma la casa austriaca per la crisi patita lo scorso anno è indietro. Per questo lo spagnolo già lo scorso anno avrebbe voluto cambiare sella in vista del 2026 salendo nel Team VR46 di Valentino Rossi che gli avrebbe garantito una Ducati. Non se ne fece nulla.

Ma adesso le aspirazioni di Acosta sono diventate più alte. Come confermato dal suo manager Valera, Pedro punta in alto. Il Team Factory Ducati è nei suoi sogni e nei suoi obiettivi per il 2027. Comunque vada il 2026 sarà il suo ultimo anno con Ktm. Poi deciderà il suo futuro che potrebbe includere l’ingresso in Ducati, con la tuta rossa ufficiale o quella gialla di Valentino Rossi ma sempre con una Desmosedici ufficiale, o addirittura accettare l’offerta di Honda se la casa giapponese dovesse fallire l’assalto a Marc Marquez.

Vinales in Ktm ufficiale spinge Acosta

Dalla Spagna arrivano le prime conferme indirette del futuro di Acosta lontano dalla Ktm. Sarebbe infatti una soluzione interna con Maverick Vinales a prendere il posto del connazionale in Ktm. Del resto Top Gun è azionista di Ktm, cosa che in qualche modo lega già il suo futuro a quello del marchio.

Vinales lo scorso anno ha disputato un’ottima stagione con Tech3 risultando il miglior pilota Ktm, anche meglio dello stesso Pedro Acosta, fino all’infortunio alla spalla sinistra nelle qualifiche in Germania che praticamente messo fine alla sua stagione. Lo spagnolo ora cerca l’ennesimo rilancio della sua stagione a caccia del record dei record: vincere per la quarta volta in carriera con una moto diversa. E per farlo si è affidato a un coach dal nome altisonante, Jorge Lorenzo.

La presentazione Ktm, confermati tutti anche Bastianini

Intanto il peggio sembra alle spalle per KTM. Il 2026 rappresenterà il decimo anno nell’élite del Mondiale MotoGP. Squadre confermate: da una parte la coppia formata da Pedro Acosta e Brad Binder nel Red Bull KTM Factory Racing, dall’altra Enea Bastianini e Maverick Vinales nel Red Bull KTM Tech3 che ha visto l’uscita di scena di uno dei veterani dei team manager, Herve Poncharal in favore dell’ex team principal di F1, Gunther Steiner.

Ducati in bilico tra Marquez e Bagnaia

Acosta in uscita da KTM ovviamente vuole dire solo una cosa. Un effetto domino. Se è vero, come ha detto qualcuno, che il mercato MotoGP è ostaggio di Marquez è altrettanto vero che con Pedro Acosta in arrivo a Borgo Panigale cambierebbe tutto, Marc dovrebbe darsi una mossa a decidere sul rinnovo ignorando le sirene Honda ma anche Bagnaia dovrebbe darsi una svegliata perchè rischierebbe di restare fuori dal team Factory ufficiale anche se le alternative sul mercato non gli mancherebbero trattandosi di un due volte campione del mondo.

Steiner vuole prendersi tutta KTM in MotoGP