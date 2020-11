Pedro: gelo Fiorentina-Flamengo, due club in arrivo

Fa discutere a Firenze il futuro di Pedro, attaccante dei viola che si è rilanciato in patria dopo il flop dello scorso anno con la maglia della Fiorentina. Al Flamengo il giocatore è andato a segno a ripetizione, tanto da meritarsi la convocazione e l’esordio con la Seleçao.

Il futuro sembra lontano dai gigliati: la proposta del Flamengo di dilazionare il pagamento del riscatto o di allungare il prestito è stata respinta al mittente, ma sul giocatore sono piombati due club come lo Sporting Lisbona e il Porto, pronte ad “aiutare” il Flamengo sborsando la cifra di 16 milioni di euro necessaria per il riscatto, per poi prenotare la punta per la prossima stagione.

OMNISPORT | 14-11-2020 10:58