"Pedro oggi a Firenze": le cifre dell'affare

Pedro sta per sbarcare a Firenze. L'attaccante classe 1997 della Fluminense approda alla Fiorentina a titolo definitivo per una cifra tra i 14 e i 15 milioni di euro: i viola hanno concesso una percentuale del 20% della sua futura rivendita al club brasiliano. I tempi sono strettisimi e i gigliati vogliono far arrivare il giocatore già domenica per chiudere l'affare prima della chiusura della sessione estiva. Pedro prenderà il posto di Simeone, ed è stato sempre la primissima scelta per il reparto offensivo, riporta Sky.

Niente da fare invece per Politano: l'Inter non ha preso in considerazione l'offerta viola e il giocatore resterà in nerazzurro.

SPORTAL.IT | 01-09-2019 09:34