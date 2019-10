Pedro Pablo Pasculli torna in panchina

edro Pablo Pasculli torna a fare l'allenatore.

Uno degli attaccanti più amati dai tifosi del Lecce, nonché campione del mondo con l'Argentina nel 1986, è infatti pronto a trasferirsi in Galles per guidare il Bangor City, squadra di seconda divisione.

Pasculli, che con il Lecce ha segnato 53 gol in 214 partite tra il 1985 e il '92, disputando in giallorosso quattro campionati di A e tre di B, ha svolto buona parte della propria carriera di allenatore in Italia. L'ultima panchina è stata quella del Valdiano, nell'Eccellenza campana, nella seconda parte della scorsa stagione.

SPORTAL.IT | 09-10-2019 14:52