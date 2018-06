Pedrosa chiede scusa a tutti

Dani Pedrosa alimenta il mistero su quello che farà nel 2019. "Avevo detto che entro questo fine settimana avrei fatto sapere qualcosa riguardo al mio futuro ma, sfortunatamente, non ci sono novità. Non so nulla ancora riguardo quello che farò il prossimo anno e devo chiedere scusa" ammette.

"Ho bisogno di tempo per prendere una decisione ed evitare di fare la scelta sbagliata. Allo stesso tempo voglio avere le idee chiare. Oggi posso solo dire di avere diverse opzioni per il prossimo anno e che sono buone" aggiunge lo spagnolo, che a fine campionato lascerà il posto a Jorge Lorenzo nella Honda Hrc.

SPORTAL.IT | 14-06-2018 17:35